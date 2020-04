Tradicional campanha do leite que aconteceria na Sexta-feira da Paixão foi cancelada

A tradicional campanha do leite que acontece todos os anos na Sexta-feira da Paixão teve que ser cancelada pelos diretores do asilo São Vicente de Paulo e Lar da Criança Andradense. O motivo é a prevenção da Covid 19. Eles pedem a compreensão dos produtores para que se programem para fazer a doação do alimento em outra oportunidade do ano