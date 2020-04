CVV realiza atendimentos para pessoas que estão passando por vulnerabilidade emocional

Em tempo de pandemia do corona vírus a palavra de ordem é o isolamento. Mas manter se longe das pessoas não é tão fácil assim. Para muitas pessoas isso pode ser o significado de abandono. Como trabalhar esta questão e não sentir –se só? O CVV Centro de Valorização da Vida presta um serviço gratuito , que é muito interessante. Voluntários conversam por telefone , chat ou email com as pessoas que estão passando por vulnerabilidade emocional . Em breve Andradas vai contar com umtrabalho como este, algumas pessoas estão sendo capacitadas e passarão por uma avaliação, se aprovadas também vão fazer este tipo de atendimento.