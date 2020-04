Entradas e saídas da cidade continuam sendo controladas como medida preventiva a Covid 19

Na última sexta feira – dia 10 de abril o Ministério Público Federal reiterou a recomendação para que Andradas e mais 4 municípios da região desbloqueassem as entradas das cidades. Já no domingo, o poder judiciário indeferiu a ação e as barreiras devem continuar nos próximos dias. Mesmo sem saber ao certo como iria funcionar, o movimento foi intenso nas duas principais vias de acesso à cidade, pessoas querendo sair e entrar no município.