Homenagens aos padres de Andradas

Os padres estão celebrando as missas, mas sentem saudades da presença dos fieis e mais falta ainda das crianças que os auxiliam no altar. Para agradecê-los nesta importante de evangelizar a equipe da ANTV convidou os membros da pastoral dos coroinhas a acólitos para preparar uma surpresa aos religiosos. As crianças fizeram desenhos que representam a Páscoa, tiraram fotos e enviaram para nossos editores