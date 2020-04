UNIFAE libera R$1,5 milhão para combater o coronavírus em São João

A UNIFAE vai colaborar com o combate ao coronavírus em São João repassando um milhão e quinhentos mil reais à Prefeitura Municipal que, em seguida, deverá destinar o recurso à Santa Casa Carolina Malheiros com o objetivo de atender os casos de São João e região, em uma ala específica, que está sendo preparada em suas dependências prevendo um possível aumento da demanda.

Lidando com problemas financeiros anteriores, a Santa Casa não tem condições de arcar com esta despesa e a liberação desta verba pela UNIFAE tem o intuito de evitar o caos visto em outras cidades, possibilitando a aquisição de insumos, equipamentos e a preparação de acomodações para atender um número maior de pessoas.

A liberação dos recursos foi aprovada pela Câmara Municipal na noite desta segunda (13), prevendo ainda que a UNIFAE produza e forneça insumos destinados ao combate do novo coronavírus, em especial, álcool em gel e sabonete líquido, e também coloque à disposição do Departamento de Saúde os médicos preceptores do curso de Medicina, que deverão atuar em caráter assistencial nas Unidades de Saúde do Município, no Hospital de Campanha e na Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, bem como insumos e equipamentos médicos necessários para realizar os atendimentos, inclusive os contêineres alocados no Hospital de Campanha, onde serão recebidos os pacientes suspeitos de infecção pelo COVID-19.

“Desde o início da pandemia, estamos nos mobilizando e colocando todos os nossos recursos a serviço da comunidade”, enfatiza o reitor da UNIFAE, Prof. Dr. Francisco de Assis Carvalho Arten. “Este projeto regulamenta estas atividades de cooperação emergencial e estabelece os critérios para a atuação conjunta com as diversas instâncias de saúde pública envolvidas neste trabalho. Nos sentimos especialmente honrados em poder contribuir para minimizar o impacto causado por esta doença, e temos fé em Deus que passaremos por este momento difícil da melhor forma possível.