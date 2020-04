Hoje é dia de vacinação contra a gripe

Começou nesta quinta-feira (16/04) às 07 horas da manhã uma nova etapa da campanha de vacinação contra a gripe. As equipes de saúde recebem o público no Materno Infantil e ESFs até às 17 horas. Esta etapa é destinada aos grupos: membros das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos, caminhoneiros e motoristas e cobradores de transporte coletivo. Para evitar aglomerações a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima do endereço da residência.

De acordo com a secretaria de saúde os portadores de doença crônica que não tiverem acesso ao laudo médico podem apresentar a carteirinha de vacinação com o registro das vacinas de anos anteriores ou a receita do medicamento controlado. Ainda segundo o setor hoje não haverá aplicação de vacinas de rotina.