Profissionais fisioterapeutas de Andradas gravam vídeo de incentivo ao trabalho da categoria

A pandemia da Covid 19 tem causado no mundo muitas reflexões e também um espírito de união, afinal todos estamos no mesmo barco com a intenção de ficar livre deste inimigo invisível. Seguindo esta linha de pensamento os profissionais fisioterapeutas de Andradas gravaram um vídeo de incentivo ao trabalho da categoria. As clínicas e os estúdios estão unidos na prevenção do coronavírus e esperam retornar em breve às atividades normais.

Esta matéria dos fisioterapeutas foi produzida antes do boletim do comitê gestor de crises que foi publicado nesta quinta-feira às quatro e meia da tarde, quando o prefeito de Andradas anunciou algumas mudanças com relação ao atendimento da categoria.De acordo com Rodrigo Lopes a partir desta sexta-feira os fisioterapeutas podem atender aos pacientes que tenham recomendações medicas, seguindo as regras de receber apenas uma pessoa por vez e outras recomendações de higienização.