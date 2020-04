Maquiadoras de Andradas são desafiadas a gravar um vídeo mostrando a união das profissionais

Desde que a Covid 19 tomou conta da rotina da população mundial, a maioria da população teve que se adequar ao isolamento social. Praticamente todos os eventos deste semestre tiveram que ser cancelados. Uma classe que depende muito da realização de casamentos, formaturas e outras festas são as maquiadoras. Elas estão tendo que adaptar as suas funções porque vão ter trabalho provavelmente após o mês de outubro. As profissionais aqui de Andradas se uniram para gravar um vídeo que revela boas expectativas. Elas acreditam que com o esforço de todas, as dificuldades vão ser superadas.