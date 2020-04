Professora de teatro de Andradas utiliza as redes sociais para fazer contação de histórias

No período da quarentena um dos maiores desafios para os pais e a família é manter as crianças longe dos jogos eletrônicos e também da internet. Mas e se ao invés de ficar vendo tantos desenhos e vídeos eles possam ouvir histórias ? Uma professora de teatro de Andradas está com um projeto muito interessante nas redes sociais, que tem chamado a atenção dos pequenos.