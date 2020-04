Ato simbólico homenageia o Dia da Inconfidência, em Ouro Preto

Um ato simbólico em homenagem ao Dia da Inconfidência foi realizado nesta terça-feira (21/4) na Praça Tiradentes, em Ouro Preto, região Central do estado. A capital mineira também foi transferida, simbolicamente, para o município ouro-pretano. Neste ano, devido à pandemia do coronavírus, a entrega da Medalha da Inconfidência foi suspensa. O ato também não contou com a presença de público em razão das medidas de isolamento social.

Durante a homenagem, o Dragão da Inconfidência marchou pela praça com uma coroa de flores até o monumento de Tiradentes, onde foi feita a sua aposição. Em seguida, foi executado o toque de silêncio.

O feriado também é conhecido como Dia de Tiradentes – em alusão a Joaquim José da Silva Xavier, mártir da Inconfidência Mineira, movimento de independência que teve como epicentro a cidade de Ouro Preto, no século XVIII. A data resgata os valores históricos de Minas Gerais, como a luta para um processo mais amplo, democrático e de liberdade. A execução de Tiradentes se deu no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro.

Medalha da Inconfidência

Segundo acordo realizado em reunião do Conselho Permanente da Medalha da Inconfidência e, posteriormente, decreto do governo estadual do dia 17 de abril de 2020, foram suspensas as celebrações cívicas, como medida de prevenção sanitário-epidemiológica no enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Criada em 1952 pelo governador Juscelino Kubitschek, a Medalha da Inconfidência é a maior comenda concedida pelo Governo de Minas Gerais. Realizada tradicionalmente em 21 de abril, ela homenageia personalidades e entidades que contribuíram para o desenvolvimento e projeção do estado.

Informações : Agência Minas