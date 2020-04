Espirito Santo do Pinhal confirma caso de coronavírus no município

Espirito Santo do Pinhal confirma caso de coronavírus no município

A Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal, através da Secretaria de Saúde, informou que foi testado POSITIVO para COVID-19 um caso notificado na cidade. A coleta do material foi feita de acordo com os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e encaminhado ao Instituto Adolpho Lutz. O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 21