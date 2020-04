Restaurantes aderem as mudanças do novo decreto sobre o combate ao coronavirus

Restaurantes aderem as mudanças do novo decreto sobre o combate ao coronavirus

Restaurantes aderem as mudanças do novo decreto sobre o combate ao coronavirus e fazem a entrega de alimentos no próprio estabelecimento. Todas as medidas criadas para essa fase de enfrentamento foram prorrogadas por mais 30 dias.