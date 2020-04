Recinto de Exportação da Receita Federal em Poços de Caldas exporta quase 46 milhões de reais.

A Delegacia da Receita Federal em Poços de Caldas inaugurou o Redex – Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação em julho de 2019. Ele está localizado no distrito industrial do município.Houve um grande avanço nas exportações efetuadas por empresas locais e regionais, desde a sua chegada. De Julho de (2019) até Abril deste ano, foram exportados R$ 45.873.707,00 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e setenta e três mil e setecentos e sete reais) em grãos e minérios.

O REDEX foi criado para facilitar o controle de liberação das cargas para o comércio exterior com diversas vantagens para os exportadores, principalmente a agilidade no desembaraço aduaneiro, porque reduz o tempo de espera nos Portos. Além disso, o Recinto em Poços de Caldas tem uma grande importância para fomentar a economia local, já que a circulação de cargas gera empregos diretos e indiretos.O Delegado da Receita Federal em Poços de Caldas, auditor-fiscal Michel Lopes Teodoro, informa que “a instalação do REDEX em Poços de Caldas beneficiou não só os exportadores locais, como de toda a região. As verificações efetuadas neste recinto, pelos Auditores-Fiscais, dão grande celeridade às exportações, pois a liberação é efetuada no máximo em 24 horas. Consequentemente, essa agilidade na inspeção e na autorização para exportação diminui os custos de armazenagem e de também reduz, drasticamente, as filas de espera nos portos”

A Receita Federal também informa que o REDEX em Poços de Caldas pode ser utilizado por quaisquer empresas que queiram exportar, independentemente de suas localizações. A intenção é aumentar o fluxo de exportação, ainda mais, nos próximos anos.

Fonte: Delegacia da Receita Federal em Poços de Caldas.