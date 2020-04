Voluntários intensificam campanhas em prol a Santa Casa

Muitas campanhas já eram realizadas em prol a Santa Casa e neste período de pandemia o hospital precisa mais do que nunca da ajuda de todos. Entre as iniciativas estão as chamadas “lives”, apresentações na internet que tem o objetivo de arrecadar recursos para instituições. Na última semana músicos de Andradas embarcaram neste desafio e com o apoio de empresários e da população conseguiram arrecadar mais de 7 mil reais.