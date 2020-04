Andradas de máscara Campanha lançada nas redes sociais visa conscientizar a população

O uso de máscaras passa a ser obrigatório em Belo Horizonte a partir de hoje. De acordo com decreto municipal publicado na última sexta-feira, a medida é válida para todo espaço público da cidade, transporte coletivo e para os estabelecimentos comerciais. A capital mineira não está sozinha nesta medida. Entre as prefeituras das 13 cidades do estado com mais de 200 mil habitantes, seis tornaram obrigatório o uso de máscaras para todas as pessoas que saírem de casa. Nos outros municípios do estado existe as determinações do governo de Minas.