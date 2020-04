Vó Nezia mostra dicas de como fazer uma máscara de crochê

Como a indicação do ministério da saúde é utilizar máscaras para prevenir a Covid-19 muitas pessoas estão tendo que providenciar o acessório. A recomendação é que as descartáveis devem ser utilizadas somente pelos profissionais de saúde. A população em geral deve adotar as de tecido, mas você sabe como confeccionar uma máscara? De uma maneira irreverente e divertida vamos ensinar as peças em crochê, se liga na dica da Vó Nezia.