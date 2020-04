Igreja do Nazareno de Andradas faz arrecadação de alimentos

A Igreja do Nazareno de Andradas realizou neste domingo uma campanha de doação de alimentos que vão ser destinados às famílias carentes. Como a orientação é o distanciamento social, os representantes da denominação decidiram fazer o sistema de recebimento através do drive thru.