Academias, bares, restaurantes e outros segmentos poderão voltar a funcionar na próxima semana

Foi anunciado no boletim do Comitê Gestor de Crises que a partir da próxima segunda-feira os estabelecimentos que estão com as atividades suspensas de o inicio da pandemia poderão voltar a funcionar desde que o plano de contingenciamento seja aprovado pelo setor responsável da prefeitura. A decisão aconteceu após um entendimento entre o município e Ministério Público.