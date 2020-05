Moradores do Jardim Mirante reclamam sobre os terrenos baldios

ANTV possui um contato direto com os telespectadores através do número de WhatsApp e foi por ele que as moradoras da Rua Célio Teixeira no Jardim Mirante pediram a nossa ajuda para resolverem um problema. Trata-se dos terrenos baldios daquela localidade , eles facilitam a presença de bichos peçonhentos que invadem as suas residências, têm também os recipientes que acumulam água e abrigam o mosquito causador da dengue.