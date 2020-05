Profissionais de saúde medem temperatura de quem chega a Andradas

As entradas e saídas de Andradas continuam com a barreira sanitária. A partir desta semana os profissionais de saúde contam com o auxilio de uma nova ferramenta para detectar possíveis casos da Covid 19: a triagem com o uso do termômetro. 98 por cento dos pacientes com coronavírus apresentaram o sintoma febre.

De acordo com a Prefeitura de Andradas o termômetro foi doado por uma pessoa da comunidade: a Selma Venturelli. Os outros equipamentos já foram comprados, mas ainda não chegaram por atraso na entrega.