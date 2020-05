Academias de ginástica de Andradas abrem as portas para os seus alunos

Academias de ginástica de Andradas abrem as portas para os seus alunos

Depois de meses fechadas devido a uma determinação do estado as academias de ginástica abriram as portas nesta semana. A autorização de funcionamento foi dada pelo município depois que os proprietários apresentaram um plano de contingenciamento para a prevenção da Covid 19.