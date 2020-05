Cartilha reforça cuidados durante colheita de produtos agrícolas para evitar a covid-19

A Emater-MG disponibilizou em seu site uma cartilha da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) que aborda os cuidados durante a colheita de produtos agrícolas durante a pandemia. A publicação, que teve apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), tem orientações gerais para o processo de colheita, transporte e alojamento dos trabalhadores.

O objetivo é garantir a segurança das pessoas envolvidas nos trabalhos no campo, obedecendo instruções do Ministério da Saúde de prevenção à covid-19. Como o coronavírus pode persistir por horas ou dias, a depender da superfície, da temperatura e da umidade do ambiente, uma das medidas mais importantes é redobrar os cuidados com a higiene.

Para a gerente da Divisão de Programas Especiais da Emater-MG, empresa vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Mariza Flores, a cartilha é de grande relevância. “Em algumas etapas da produção agrícola são necessários mais trabalhadores, como na colheita, além do maior contato dos produtores com outros elos da cadeia, como na comercialização. São nestes períodos que aumenta o risco de contaminação para todos”, comenta.

O manual da Anater tem desde recomendações básicas de lavar as mãos com água corrente e sabão, promover o afastamento das atividades de funcionários que estejam nos grupos de risco, até o uso de equipamentos de proteção individual. Entre as orientações, está disponibilizar espaços para que roupas e ferramentas de trabalho sejam higienizadas e fiquem guardadas em local apropriado para evitar contaminação.

Outras cartilhas

A Emater-MG também está produzindo cartilhas de orientação aos produtores. Uma delas é sobre os cuidados que devem ser tomados durante a colheita do café, que já começou em mais de 460 municípios mineiros. Também foram lançadas cartilhas orientando sobre as feiras livres nos municípios em que elas continuam em funcionamento. Todas as cartilhas podem ser consultadas no site da Emater-MG.

Fonte : Agência Minas