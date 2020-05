Amazonense vítima da Covid 19 já visitou a ANTV

Entre as regiões que se destacam na triste estatística da Covid 19 está o Amazonas com mais de 12 mil infectados e mil óbitos. E entre as pessoas daquela região que faleceram está o senhor Francisco de Assis Tavares. No ano passado ele visitou os estúdios da ANTV com o grupo Oblatas, Parentes e Amigos que auxilia a congregação Irmãs Oblatas da Assunção.