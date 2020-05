Expocafé 2020 é mantida, mas sem atividades presenciais

O Conselho Gestor da Expocafé informa que a 23ª edição do evento não terá atividades presenciais. Apesar disso, a programação técnica, composta por palestras e dinâmicas de máquina, será realizada virtualmente.

A decisão foi tomada em conjunto pelos realizadores e a Prefeitura de Três Pontas, em função da atenção ao isolamento social exigido para evitar o avanço do coronavírus. Os expositores também foram consultados e participaram da definição.

Com realização on-line, a feira não contará com a tradicional exposição de máquinas.

A programação técnica será divulgada em breve e o período de realização, entre 14 e 17 de julho, foi mantido.

“Estamos vivenciando um momento diferente de todos os outros. Precisamos ser criativos, para continuarmos a levar tecnologias e alternativas para o cafeicultor mineiro”, afirma a presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), Nilda Soares.

Nilda destaca que a empresa, que desde 2010 é a realizadora da Expocafé, continua atuando na difusão de conteúdos.

“Recomendo que os interessados fiquem atentos ao nosso site para mais informações sobre palestras e publicações sobre cafeicultura e outras atividades na agropecuária”.

Criada pela Universidade Federal de Lavras (Ufla) em 1998,a Expocafé é realizada pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Epamig, com apoio institucional da Prefeitura de Três Pontas, Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas (Cocatrel), Ufla, Emater-MG e Consórcio de Pesquisa Café.

Atendimentos a expositores são realizados pelo telefone (32) 99800-1705 ou pelo e-mail: antonio.expocafe@epamig.br.

Fonte : Agência Minas