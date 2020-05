Caixa reforça ações preventivas a COVID 19

A Caixa enviou nota para a imprensa para atualizar as informações sobre o profissional que teve contato com uma vítima da Covid 19.

A CAIXA informa que a Agência de Andradas funcionará normalmente nesta terça-feira (19). O local passou por higienização completa, após um vigilante ter tido contato com pessoa confirmada para COVID-19. O vigilante encontram-se afastado para acompanhamento. A medida reforça as ações para melhorar a segurança de todos os clientes, colaboradores e parceiros da CAIXA no contexto da pandemia de COVID-19.

Visando manter a segurança de clientes, funcionários, colaboradores e para manter o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas, o fluxo de clientes está sendo controlado no interior das unidades; nas salas de autoatendimento, sendo permitida a entrada de uma ou duas pessoas por máquina, de acordo com o espaço físico disponível.

O banco também reforçou o protocolo de higienização das unidades priorizando a limpeza das superfícies de contato humano, portas de entrada, maçanetas e vidros do entorno, teclados dos terminais de autoatendimento, balcões de caixa, torneiras e aparelhos sanitários com periodicidade mínima de seis vezes ao dia.