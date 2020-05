S.A. do Jardim(SP) registra primeira morte por Covid 19

Nesta semana foi confirmada a primeira morte por Covid 19 em Santo Antônio do Jardim (SP). Trata-se de uma mulher que faleceu há alguns dias e aguardava o resultado do exame, que apontou como positivo para a doença.

De acordo com informações do Comitê Gestor de Crises de Andradas esta senhora era sogra de um dos guardas de segurança que atua na Caixa Econômica Federal em Andradas. O prefeito Rodrigo Lopes relatou durante o boletim que devido ao contato com a vítima, o profissional foi afastado se duas funções por um determinado período, juntamente com a equipe que atuou no mesmo turno que ele. O banco também vai passar por um processo de desinfecção.