Em Santo Antônio do Jardim foi confirmado o primeiro óbito por consequência do coronavirus

Em Santo Antônio do Jardim foi confirmado o primeiro óbito por consequência do coronavirus

A situação em Andradas esta controlada com nenhum caso confirmado da Covid 19, mas isto não significa que estamos tranqüilos. Muitas cidades da região e que fazem divisa com o município possuem pacientes com coronavírus.