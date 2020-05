Maternidade da Santa Casa de Andradas está com restrições para quem vai acompanhar as mamães

Desde que foi decretada a pandemia mundial do coronavírus os hospitais estão adequando os seus atendimentos. As maternidades, por exemplo, restringiram as visitas e fazem exigências para quem vai acompanhar as mamães durante a sua estadia. Veja as ações implantadas pela santa casa de Andradas