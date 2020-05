Como procurar ajuda para quem esta sujeito a agressão física e também moral ?

Um levantamento realizado pelo fórum brasileiro de segurança pública mostrou que o número de ocorrências de violência contra a mulher aumentou em alguns estados no período da pandemia. Com a quarentena e um convívio maior com o companheiro dentro de casa, a mulher pode estar sujeita à agressão física como também moral, que afeta não só a saúde mental como limita a sua capacidade de autonomia