Católicos podem visitar a igreja dedicada a Santa Rita de Cássia em Andradas

O dia de Santa Rita de Cássia – celebrado em 22 de maio – terá que seguir as determinações do ministério de saúde. Por isso a alternativa é rezar em casa e acompanhar as missas pelas redes sociais ou na TV Andradas. Hoje a seção TV Atende tem a presença do padre Tiago Vilela. A entrevista foi feita na igreja localizada na Vila Leadro Previato – que faz referencia a santa