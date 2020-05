CACA realiza drive thru do churrasquinho nesse final de semana

Com o cancelamento da edição deste ano da Festa do Vinho devido a pandemia do coronavírus as entidades de Andradas estão tendo que adaptar os seus eventos para angariar fundos e manter vivo os seus serviços. A diretoria e os mantenedores do Centro de Amparo à Criança Andradense vão realizar no próximo sábado – dia 30 de maio uma ação beneficente , será o drive thru do delicioso churrasquinho do Kurrila e José Carlos. A equipe de reportagem da ANTV esteve neste fim de semana com os voluntários que demonstraram muita satisfação em ajudar o CACA.