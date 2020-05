Andradense ganha prémio nos Estados Unidos

RÊMIO IMPORTANTE – O andradense George Donati, que hoje mora nos Estados Unidos, recebeu um prêmio que gera grande reconhecimento em sua carreira profissional. De acordo com a publicação da página Royal Society of Chemistry: “É com satisfação que anunciamos George L. Donati como o recebedor da JAAS Emerging Investigator Lectureship 2020. Esta conferência visa reconhecer e apoiar um cientista emergente que trabalha na área de espectrometria atômica nos estágios iniciais de sua carreira independente”.

Bastante conhecido em Andradas, George estudou em escolas municipais, foi aluno destaque dos cursos de Química e tinha seu talento reconhecido pelos professores. Obteve seu M.Sc (grau de mestre de pós-graduação acadêmica) em Química Analítica pela Universidade Federal de São Carlos e seu Ph.D. em Química pela Wake Forest University, onde recebeu o prêmio de melhor aluno do Instituto Americano de Químicos. Atualmente, George é professor associado de pesquisa no Departamento de Química da Wake Forest University, em Winston-Salem, NC. Além disso, é membro do conselho editorial da Microchemical Journal, publicou mais de 80 artigos de revisão por pares e 3 capítulos de livros e deu mais de 10 palestras em conferências internacionais.

Saiba mais: https://blogs.rsc.org/…/jaas-emerging-investigator-lectur…/…