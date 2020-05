Confecções de Andradas investem na fabricação das máscaras de tecido

Neste período de pandemia do coronavírus muitos empresários e comerciantes estão tendo que adaptar as suas funções para manter o funcionamento de seus estabelecimentos. As confecções de Andradas por exemplo estão investindo na fabricação das máscaras de tecido, para chamar a atenção dos clientes vale o uso da criatividade. As crianças estão se divertindo com os personagens de desenhos e filmes