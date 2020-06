Lar da Criança oferece feijoada em sistema Drive Trhu

O frio promete ser bem intenso neste ano e nada melhor do que aproveitar este período para saborear uma deliciosa feijoada. Devido as restrições impostas pelo período de pandemia, o Lar da Criança Andradense vai realizar o seu tradicional evento no sistema Drive Trhu. A diretoria preparou o plano de contingenciamento, que foi apresentado e aprovado pela Prefeitura de Andradas. Assim como nos anos anteriores, os voluntários irão preparar os pratos com muito carinho, seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde.

Dia – 21 de junho

Horário da retirada – 11h às 14h

Local – Salão de Festas – Lar da Criança

Valor – R$25,00

Vale lembrar que a feijoada vem acompanhada de arroz, farofa, vinagrete, couve e uma deliciosa caipirinha. Informações sobre a compra de ingressos podem ser adquiridas pelo telefone: 3731-2722.

O Lar da Criança Andradense é uma instituição que presta serviços relevantes na área da educação. Recebe o público infantil com idade entre dois e oitos anos e possibilita aos pais manter o horário de trabalho no contra turno da escola. A equipe multidisciplinar oferece atividades pedagógicas, reforço escolar e atendimento diferenciado. Assim com as outras as entidades assistenciais, precisa do apoio da comunidade para se manter.