Andradas confirma mais um caso de coronavírus

Andradas tem agora quatro casos confirmados de coronavírus. De acordo com as informações divulgadas no boletim da Prefeitura de hoje (02/06) a confirmação veio após exame laboratorial, que apontou positivo para a Covid-19. Foi divulgado também que o paciente apresentou anticorpos que indicam que o processo infeccioso terminou ou está terminando. As pessoas que tiveram contato com ele estão em isolamento.

A orientação é para que toda a comunidade reforce as medidas preventivas, principalmente o uso de máscaras. Ainda segundo a publicação, o paciente é uma pessoa que viaja constantemente por questões de trabalho para outros municípios, portanto ainda não há informações sobre o vínculo epidemiológico, mas a suspeita é que a doença tenha sido adquirida fora de Andradas.