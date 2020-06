Depois de dois meses os idosos do asilo São Vicente de Paulo continuam sem receber visitas

A COVID 19 mudou a rotina das pessoas de todo o mundo , principalmente daquelas que fazem parte do grupo de risco , porque elas estão suscetíveis às complicações da doença. Os idosos do Asilo São Vicente de Paulo , por exemplo, mesmo depois de dois meses continuam sem receber visitas dos seus familiares . De acordo com a coordenação da entidade esta atitude deve se estender enquanto durar a pandemia.