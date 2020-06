Casos de coronavírus sobem para 7 em Andradas

O número de casos de coronavírus em Andradas subiu para sete nesta quarta-feira(03/06). De acordo com as informações divulgadas no boletim da Prefeitura a confirmação de mais três casos veio após a realização de testes feitos por uma empresa do município com 17 pessoas.

Um dos resultados mostrou que o paciente está na fase final da doença. Os outros dois apresentaram anticorpos que indicam que a infecção está na fase ativa, ou seja, existe o risco de transmissão para as outras pessoas. Os outros 14 colaboradores tiveram resultados negativos.

Também foi divulgado que o vínculo epidemiológico de um dos pacientes ainda não foi identificado, pois não houve deslocamento para outra cidade. O setor de epidemiologia está apurando se é caso de transmissão comunitária. Segundo a publicação as três pessoas positivas para a Covid 19 são assintomáticas.

A orientação do setor de saúde é manter os hábitos preventivos, entre eles a higienização das mãos e o uso de máscaras.