Operação da Polícia Civil tem objetivo de desarticular organização criminosa

A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou nesta quarta-feira (3) operação policial visando a desarticular organização criminosa atuante dentro e fora dos presídios, envolvida com o tráfico de drogas na região.

São cumpridos diversos mandados de prisão e de busca e apreensão nas cidades mineiras de Andradas, Santa Rita de Caldas e Ipuiuna, bem como nos municípios paulistas de São João da Boa Vista e Santo Antônio do Jardim.

Participaram da operação, denominada “Duplo X”, cerca de 60 policiais lotados no 18° Departamento de Polícia Civil. As diligências contaram, ainda, com apoio aéreo e do canil da PCMG.

Outras informações da investigação serão apresentadas em coletiva de imprensa. Fique ligado em nossa programação.

Fonte: Polícia Civil – Minas Gerais



Produtos apreendidos em S.A. do Jardim (SP)





Helicóptero da Polícia Civil de Minas Gerais



Delegacia de Polícia Civil de Andradas