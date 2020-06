PM prende autores de sequestro em Caldas

Nesta quarta-feira (03/06) a Polícia Militar foi acionada pela equipe de vídeo monitoramento do Banco do Brasil da cidade de Caldas. A denúncia estava relacionada a extorsão mediante seqüestro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o gerente relatou que três bandidos invadiram sua residência, permanecendo com seus familiares no local por toda a noite. Pela manhã se deslocaram para a agência. A vítima foi forçada a retirar do cofre cerca de R$ 1.100.000,00, colocando dentro de sacolas e posteriormente no veículo para a fuga. Enquanto isso a esposa e a filha eram vigiadas. Outro gerente também foi rendido.

Após a ação criminosa os ladrões fugiram e liberaram a família do gerente próximo a cidade de Congonhal. De posse das informações sobre os envolvidos a equipe da Patrulha de Operações da cidade de Alfenas realizou cerco e bloqueio e abordou um veículo Citroen C4 Pallas, placa EAP-5279, ocupado por quatro indivíduos que após resistência foram presos. Ocorreu a apreensão de duas armas de fogo, sendo um revólver marca taurus cal. 38 e outro cal. 32 e a quantia de R$688.297,00 em dinheiro. Além da confirmação dos autores na participação do crime, foi apontado outro indivíduo morador da cidade de Caldas, que foi capturado e preso pelos militares.

Fotos e informações: Assessoria de Comunicação Organizacional do 29º BPM