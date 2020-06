Vídeo conferências garantem audiências e contato dos presos com suas famílias nas prisões

Para que as audiências judiciais e também o contato dos presos com seus familiares não ficassem comprometidos durante o período de isolamento social, a tecnologia se tornou grande aliada na construção de uma alternativa às centenas de audiências e visitas presenciais que eram realizadas em todo o estado. Os custodiados estão conversando com os juízes e também com seus familiares por meio dos sistemas de videoconferências sem precisar sair das unidades onde cumprem a sentença. O presídio de Andradas foi pioneiro no estado em oferecer a visita virtual familiar por meio do projeto a Esperança Vem de Casa