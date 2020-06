Projeto permite que moradores de rua possam pernoitar no estádio JK

Uma alternativa para as pessoas que estão em situação de rua se protegerem do frio e também da contaminação do novo coronavírus. O Centro de Triagem da comunidade terapêutica Caverna de Adulão e setor social da prefeitura firmaram uma parceria que está permitindo que os moradores de rua durmam no estádio JK e recebam outros cuidados como banho e alimentação