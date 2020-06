TV Atende – Ronaldo Mansur – Crime de Racismo

A discussão sobre racismo virou um dos grandes assuntos no Brasil e nos estados unidos com as mortes de duas pessoas negras. O jovem João Pedro de 14 anos foi morto durante uma operação policial no dia 18 de maio em São Gonçalo – região metropolitana do Rio de Janeiro. E o norte americano George Floyd morreu após uma abordagem policial. A onda de protestos ganha as ruas e a internet. Como lidar com esta situação, que esta em maior evidencia agora mas sempre existiu ? Saiba mais na seção TV Atende