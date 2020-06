Alcoa é reconhecida pelo Guia Exame de Diversidade

A empresa recebe destaque como a Melhor Empresa em Diversidade no setor de Siderurgia e Mineração

A Alcoa foi reconhecida como a Melhor Empresa em Diversidade no setor de Siderurgia e Mineração na segunda edição do Guia Exame de Diversidade, elaborado pela Revista Exame em parceria com o Instituto Ethos. Esta é a primeira vez que a Companhia participa do Guia e obteve excelentes resultados, com três dos quatro quesitos avaliados como “acima da média”: Gênero, LGBT+ e PCD (Pessoa com Deficiência). Entre as iniciativas de inclusão desenvolvidas pela Alcoa destacam-se a AWN (Alcoa Women’s Network – Rede de Mulheres da Alcoa), que visa a inclusão de mulheres, e a Eagle, rede de apoio ao público LGBT+.

“A Alcoa tem investido na implantação de uma cultura inclusiva, que reflita a diversidade das comunidades onde opera”, destacou Otavio Carvalheira, vice-presidente de Operações Brasil, África e Oriente Médio e presidente da Alcoa Brasil. “Ancorados em nosso valor Cuidar das Pessoas, trabalhamos para promover um ambiente cada vez mais acolhedor para todos, possibilitando que cada um possa se sentir confiante para explorar o máximo de seu potencial. Este reconhecimento indica que estamos no caminho certo desta longa jornada de inclusão”.

O Guia Exame de Diversidade tem como objetivo reconhecer as melhores práticas de diversidade e inclusão adotadas pelas empresas brasileiras e conta com o suporte técnico de quatro comitês de Diversidade: Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+; Rede Empresarial de Inclusão Social (REIS), para a inclusão da pessoa com deficiência; Movimento Mulher 360, para a promoção da equidade de gênero, e Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (Ceert), para a promoção da equidade racial. O ranking com as 52 melhores empresas foi divulgado na edição da Revista Exame lançada no início deste mês.

Sobre a Alcoa

Líder mundial em produtos de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos e excelência operacional, operando com inovação desde a revolucionária descoberta que fez do alumínio uma parte vital e acessível da vida moderna, há 131 anos. A Companhia segue impulsionada pelos seus valores “Agir com Integridade”, “Operar com Excelência” e “Cuidar das Pessoas”.

No Brasil, a Alcoa possui três unidades produtivas, em Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA), escritórios em São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Brasília (DF), além de participação acionária na Mineração Rio do Norte (MRN) e em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito.