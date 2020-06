Contribuintes têm até o fim do mês para declaração do Imposto de Renda

O dia 30 de junho é o prazo final para entrega das declarações de Imposto de Renda de pessoas físicas 2020. De acordo com dados da Receita Federal já foram recebidas 2.575 declarações de Andradas e 16.660 de Poços de Caldas. Em Minas Gerais o total de entregas até agora foi de 1.654.265.

A Receita Federal alerta para que o contribuinte não deixe a entrega da declaração para os últimos dias e destaca que o quanto antes for regularmente enviada, mais rápido será o processamento e a restituição, quando for o caso. As orientações sobre a Declaração do IRPF 2020 estão disponíveis em: http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020

Doação para o FIA e FI

O Imposto de Renda devido de pessoas físicas pode auxiliar na promoção de projetos sociais que beneficiem crianças e adolescentes. Para isso basta que seja feita a destinação para o FIA, na própria declaração.

O FIA é um fundo público coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes (CMDCA), que tem como finalidade gerir os recursos doados para financiar projetos que atuam na garantia, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Neste ano será possível destinar também, na própria declaração, recursos ao Fundo do Idoso (FI), observado o limite geral de dedução de 6%, sendo 3% para cada fundo.

Podem realizar a doação os contribuintes que fizerem o modelo completo da Declaração do Imposto de Renda. A doação não representa um gasto adicional para o contribuinte, mas sim a destinação para os fundos municipais de uma parcela do imposto devido à Receita Federal.

Informações: Receita Federal de Poços de Caldas