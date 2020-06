Mercado de pijamas está em crescimento

A pandemia do coronavírus também está trazendo algo de positivo, pelo menos para alguns comerciantes que viram suas vendas aumentarem consideravelmente. Refere-se a questão do isolamento social, onde as pessoas são orientadas a permanecerem em suas casas. As lojas especializadas em pijamas tiveram que abastecer o estoque para atender toda a demanda. A equipe de reportagem da ANTV conversou com as representantes da Conceito Moda Íntima que disseram estar surpresas com este resultado