Igreja católica estuda a possibilidade de retornar as celebrações presenciais de forma gradual

A igreja Católica de Andradas está estudando a possibilidade de retornar as suas celebrações religiosas em um futuro próximo. Mas isto deve ocorrer de forma gradual e obedecendo aos critérios estabelecidos pelo setor de saúde. As paróquias de São Sebastião e nossa senhora de aparecida estão aguardando as decisões da arquidiocese de Pouso Alegre