Respiradores pulmonares desenvolvidos na Unifae começam a ser testados

Com o constante crescimento de casos da Covid – 19 também aumentam os esforços de muitos grupos que querem contribuir de alguma forma para diminuir o número de vitimas. O respirador pulmonar desenvolvido por empresas, liderado pela Biagio Turbos em parceria com a Unifae de São João da Boa Vista começou a ser testado. Os protótipos já passaram por uma bateria de experimentos com pulmões artificiais e agora entram na fase de testes em animais, até a liberação para uso humano. Após a aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária será possível começar a produção em 15 dias.