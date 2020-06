Alcoa faz doação para o Hospital de Campanha de Poços de Caldas

Dando continuidade às ações de apoio às demandas de combate à pandemia de coronavírus (Covid-19), nos territórios onde atua, a Alcoa Foundation doou R$ 241.397,41 para o Fundo Municipal de Saúde de Poços de Caldas. Os recursos serão destinados ao Hospital de Campanha, que está sendo montado pela Secretaria Municipal de Saúde no antigo Hospital São Domingos. Esta é a segunda doação feita pela Alcoa para a viabilização deste hospital. Em abril foram adquiridos pela Unidade da empresa na cidade, camas, colchões, armários, mesas de alimentação, escadinhas e televisores para montagem de 20 novos leitos de isolamento e monitores para equipar 10 novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

“Esta doação da Alcoa Foundation é muito importante para darmos continuidade ao trabalho de equipar o Hospital de Campanha e iniciar, em breve, o atendimento”, destacou o médico Carlos Eduardo Venturelli Mosconi, secretário Municipal de Saúde. “É um recurso muito expressivo, que será usado na aquisição de mobiliário para a montagem dos consultórios, insumos, medicamentos e materiais cirúrgicos”. O Hospital oferecerá 20 leitos de isolamento e 10 de UTI e já está em fase final de conclusão.

“Desde o início da pandemia, temos direcionado todos os nossos esforços para ajudar as comunidades da região”, destaca Walmer Rocha, gerente de Operações da Alcoa Poços de Caldas. “Com esta doação, totalizamos R$ 670.460,91 investidos na nossa região, recursos da própria localidade, do Instituto Alcoa e da Alcoa Foundation, para a montagem de leitos de isolamento, EPIs, suprimentos, medicamentos e equipamentos elétricos, além da transmissão de teleaulas para a rede pública de ensino do município”.

Informações – Assessoria de Imprensa / ALCOA