Dados Covid em Andradas

Os números da Covid 19 preocupam e muito. De acordo com informações da secretaria estadual de saúde nesta segunda feira foram confirmadas mais três mortes e outros 15 novos casos da Covid 19 no Sul de Minas, totalizando 1791, com 57 óbitos. 11 mil 553 pessoas já estão recuperadas da doença. Os dados de Andradas foram atualizados na tarde desta segunda-feira