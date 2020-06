Dia de Santo Antônio é comemorado com missas da TV e rede sociais e benção dos pães

Mês de junho, no calendário litúrgico da igreja católica o dia de um dos mais populares da história Santo Antônio de Pádua não poderia passar em branco. As celebrações lembraram a multiplicação dos pães onde Jesus Cristo nos ensina a partilhar com os mais pobres